Federica Petagna è stata eliminata durane la diciassettesima puntata del Grande Fratello andata in onda lunedì 9 dicembre. L’ex volto di Temptation Island ha perso la sfida al televoto con Luca Calvani, Amanda Lecciso e Stefano Tediosi, e ha dovuto abbandonare la Casa.

Come da pronostico, l’esito del televoto ha sancito l’eliminazione di Federica Petagna, ex volto dell’ultima edizione di Temptation Island. La giovane estetista napoletana era stata fatta entrare nella Casa per cavalcare la dinamica del triangolo amoroso: dopo il suo ingresso, infatti, hanno varcato la porta rossa il suo ex fidanzato, Alfonso D’Apice, e l’ex tentatore Stefano Tediosi, con il quale ha avuto una frequentazione nelle settimane successive alla fine del programma condotto da Filippo Bisciglia. Tuttavia, la dinamica del triangolo non ha minimamente appassionato i telespettatori, e Federica, dopo essere uscita sconfitta dal televoto, è stata costretta ad abbandonare la Casa più spiata d’Italia.

Ecco le percentuali di voto:

Luca Calvani 49%

Amanda Lecciso 24%

Stefano Tediosi 18%

Federica Petagna 9%

Nel frattempo, prima che iniziasse la puntata di ieri sera, è arrivata una segnalazione a Deianira Marzano da parte di una persona presente all’esterno degli studi del Grande Fratello. La fonte (anonima) in questione parla di un presunto litigio tra i parenti di Federica Petagna e Alfonso D’Apice: “Si sono presi a male parole e la situazione è degenerata parecchio”.