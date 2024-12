La scorsa settimana, Maica Benedicto è stata eliminata dal Gran Hermano e, due giorni fa, Deianira Marzano ha rivelato che la modella murciana – che ha già trascorso alcuni giorni nella Casa più spiata d’Italia – potrebbe diventare una nuova concorrente del Grande Fratello.

Tuttavia, nel corso di una diretta su Instagram, Maica è stata molto vaga e ha detto di non saperne niente. La notizia, però, è arrivata anche in Spagna, e la stessa Benedicto ha piazzato un like su Instagram ad un post della pagina ufficiale del GF. Si tratta di un indizio?

Nel frattempo, Maica ha anche commentato l’allontanamento tra Tommaso Franchi e Mariavittoria Minghetti, parlando di “karma”: “Lui con me è stato un cucaracho, Mariavittoria lo ha lasciato? Karma. Quello che ha fatto Tommaso con me lo abbiamo visto tutti, è venuto qua in Spagna e ha detto cose che non ho granché capito. E alla fine mi ha rubato pure le creme!”.