Ieri sera, nel corso della 17esima puntata del Grande Fratello, la mamma di Shaila Gatta ha messo in guardia sua figlia da Lorenzo Spolverato, che in queste settimane, oltre a finire costantemente al centro della bufera per atteggiamenti ed affermazioni discutibili, è stato accusato di essere un giocatore e di nascondere dei segreti. Al termine della diretta, l’ex velina è crollata ed è scoppiata in un pianto disperato, sfogandosi proprio con il modello milanese.

Lo sfogo di Shaila Gatta

“Si deve fidare di me e voglio fare i cavoli miei! Se poi sbaglio mi prendo il palo, ma almeno saprò che avrò vissuto per quello che voglio. Ma poi è impossibile che tu finga! Se fingi ti devono dare il premio Oscar. Io sento il tuo amore, non devi confermare nulla perché ti sento vero. Mia mamma si sbaglia, qui dentro dobbiamo sconfiggere cose che fuori spero non avremo in mezzo. Mi sono presa una pugnalata in pieno petto, proprio al cuore. Anche a casa fa l’errore di essere così.

Nella coppia non sei tanto tu il problema, ma io. Da oggi ognuno dei due sarà libero. Tu mi piaci e non vorrei mai che fossi un altro. Mi dispiace tantissimo e non hai idea di come mi sento. Questa è stata una botta finale. Ci mancava solo questa, ancora una volta. Sempre così, ogni volta che frequento qualcuno… magari qualcosina può essere reale, come i tuoi atteggiamenti. M aio ti vivo qui! Da fuori cosa possono vedere loro?! Ha detto che sei un giocatore e che giochi, ma io ti sento e sono io che sto con te! Mi dispiace che lei pensi questo”.

La confessione scioccante di Shaila Gatta

Shaila si è poi lasciata andare ad una confessione scioccante: “Ed è come se si fosse intrufolata… questa è la mia esperienza ed è il mio lavoro! Non può venire qui davanti a tutta Italia, non può fare come quando siamo a casa. Lei non mi aiuta con questo atteggiamento. Questa è venuta e mi ha bastonata. E poi io non mi devo vergognare di nulla! Sono fiera di me e di noi. Invece di dirmi che mi devo vergognare dovrebbe vedere chi sono ora, dove sono arrivata. Sapesse quante cose mi sono vista da sola, cose di cui mi sarei dovuta veramente vergognare. Gli uomini di 60 anni che mi volevano portare a letto e mi obbligavano! Ma che ca**o ne sa lei?! Altro che vergognare, io sono fiera di me. Cosa ne sa di cosa ho passato, di cosa ho dovuto vivere?! Lei non c’era! Io l’ho sempre protetta da certe cose”.