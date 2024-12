In attesa della nuova puntata di Ballando con le Stelle, in programma sabato 14 dicembre, continua a tenere banco in queste ore il caso di Guillermo Mariotto. Lo stilista e giurato del dancing show di Rai 1 ha abbandonato la diretta dello scorso 30 novembre, e adesso arrivano indiscrezioni che lo vorrebbero fuori dal programma.

Guillermo Mariotto, la Rai lo vorrebbe fuori da Ballando con le Stelle

“Secondo voci che circolano non sarebbe tanto lo staff del programma a volerlo fuori, direttrice artistica in primis – si legge su TvBlog -. Sarebbero i dirigenti della televisione pubblica che lo vorrebbero fuori. E’ nota la dichiarazione della senatrice Susanna Donatella Campione, componente della Commissione Giustizia, per cui Mariotto si sarebbe lasciato andare a un comportamento inaccettabile: ‘Guillermo Mariotto nella scorsa puntata di Ballando con le stelle ha toccato le parti intime di un ballerino che imbarazzato ha cercato di spostarsi e togliere la mano di Mariotto. Nessuno ha stigmatizzato il gesto, vera e propria molestia sul luogo di lavoro. Per lo stesso comportamento, tenuto nei confronti della cantante Jessica Morlacchi durante la trasmissione della Rai Oggi è un altro giorno due anni fa, Memo Remigi è stato immediatamente estromesso dal programma a seguito di violazione del codice etico. Viene spontaneo chiedersi come mai in questo caso non vi sia stata alcuna censura e perché non si abbia ancora avuta notizia di alcun provvedimento della Rai nei confronti di Mariotto. Tornerà tranquillamente in trasmissione? Forse la condanna di un tale odioso comportamento molesto dipende da chi lo attua? Le molestie, soprattutto se arrecate sul luogo di lavoro, sono un illecito grave a cui in Senato stiamo lavorando con spirito bipartisan affinché venga introdotto come reato nel nostro ordinamento. Il ddl del quale sono relatrice è infatti all’esame delle Commissioni lavoro e giustizia proprio in questi giorni. Fatti come quello che si è verificato durante la trasmissione Ballando con le stelle non sono tollerabili’”.

Ci sarebbe dunque la volontà della Rai di espellere Mariotto per tutta una serie di motivi che andrebbero oltre il singolo episodio di presunte molestie. “Una serie di gocce che avrebbero fatto traboccare il vaso, dovute al comportamento del celebre stilista, su cui Milly chiuderebbe volentieri un occhio, ma la Rai evidentemente no – conclude TvBlog -. Cosa accadrebbe dunque sabato prossimo? Una giuria a quattro per le ultime 2 puntate, con l’eventuale inserimento di Alberto Matano e a seguire undici mesi di voci e indiscrezioni su chi prenderà il posto di Mariotto nell’edizione autunno 2025 di Ballando con le Stelle".