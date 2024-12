Nel corso del suo primo anno alla conduzione di Pomeriggio 5, Myrta Merlino è mancata in diverse occasioni, ed è sempre stata sostituita da Giuseppe Brindisi. Tuttavia, durante la sua ultima assenza, a prendere il suo posto è stata Simona Branchetti. Tra pochi giorni, la conduttrice lascerà nuovamente le redini del programma (per ben tre settimane, a partire dal 16 dicembre) e verrà sostituita da Dario Maltese, ex opinionista de L’Isola dei Famosi.

Giuseppe Candela su Dagospia ha rivelato che Myrta si prenderà una pausa da sabato 14 dicembre, fino al 6 gennaio: “La signora va in vacanza, in anticipo e per tre settimane. Quella stakanovista di Myrta Merlino saluterà la conduzione di “Pomeriggio 5” venerdì 13 dicembre, si godrà le lunghe vacanze natalizie e farà ritorno in onda solo il 7 gennaio. La trasmissione quotidiana, che dal prossimo anno potrebbe cambiare conduzione, sarà affidata al giornalista del Tg5 Dario Maltese”.

Stando ai rumor, la Merlino potrebbe presto lasciare la conduzione di Pomeriggio 5. Sul settimanale Oggi, infatti, Alberto Dandolo ha rivelato che a Mediaset hanno intenzione di rivoluzionare il talk pomeridiano di Canale 5, a partire proprio dalla conduzione: “La conduttrice non sarà più lei. A quanto ci risulta, nonostante i buoni risultati di ascolti, anche se non esaltanti, ci sarà un nuovo volto nel programma pomeridiano della rete ammiraglia del Biscione. A Mediaset hanno intenzione di rinnovare completamente il programma e questo partirà proprio dalla conduzione. Per la giornalista ci saranno altre cose, magari anche all’interno di Mediaset. Però potrebbe anche migrare verso altre mete, chi può dirlo”.