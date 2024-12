Questa sera, lunedì 9 dicembre, nuovo appuntamento con il Grande Fratello. Scopriamo le anticipazioni della diciassettesima puntata del reality show condotto da Alfonso Signorini.

Lorenzo Spolverato a rischio squalifica?

Lorenzo Spolverato è senza dubbio uno dei concorrenti più chiacchierati e controversi di questa edizione. Oltre al burrascoso rapporto con Shaila Gatta, il modello milanese (finità già in diverse occasioni nel mirino dei telespettatori) è stato accusato di aver pronunciato una bestemmia, e in queste ore il popolo del web sta chiedendo (di nuovo) che venga squalificato.

Dopo varie eliminazioni e qualche addio anticipato, gli autori hanno deciso di provare a far risalire gli ascolti facendo arrivare cinque nuovi inquilini nella Casa: Zeudi Di Palma, Chiara Cainelli, Bernardo Cherubini, Emanuele Fiori e “Le Monsè”. Questa sera non sono previsti nuovi ingressi, mentre nella puntata del 16 dicembre dovrebbero varcare la porta rossa Stefania Orlando, Maria Teresa Ruta e Eva Grimaldi.

Il triangolo Mariavittoria-Alfonso-Tommaso

Nel corso degli ultimi giorni Mariavittoria Minghetti si è avvicinata molto ad Alfonso D'Apice, facendo scattare la gelosia sia di Tommaso Franchi, il quale è entrato in crisi e ha minacciato di lasciare la Casa. Questa sera, Signorini cercherà di fare luce sulla questione.

Yulia Bruschi denunciata dal suo ex

Nel frattempo, fuori dalla Casa a tenere banco sono le ultime rivelazioni fatte da Simone Costa, imprenditore ed ex compagno di Yulia Bruschi, che ha raccontato a Fanpage.it una vicenda drammatica che lo ha coinvolto poco prima dell'ingresso della concorrente di origini cubane nella Casa del Grande Fratello. Secondo quanto dichiarato dall’uomo, e riportato nella denuncia presentata il 12 settembre scorso, Yulia lo avrebbe aggredito lanciandogli un bicchiere in faccia, provocandogli una profonda cicatrice sullo zigomo. Gli autori sono a conoscenza della denuncia della denuncia, la Bruschi probabilmente no.

Televoto e sondaggi

Questa sera assisteremo a una nuova eliminazione. Luca Calvani, Amanda Lecciso, Federica Petagna e Stefano Tediosi sono i concorrenti al televoto. Secondo i sondaggi. a rischiare di più è la concorrente napoletana, ex volto di Temptation Island.

Ecco dunque le percentuali di Forum Free:

Luca Calvani: 49%

Amanda Lecciso: 24%

Stefano Tediosi: 18%

Federica Petagna: 9%