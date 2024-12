Dopo la scarcerazione di Alessandro Basciano, Sophie Codegoni, in un’intervista rilasciata al Corriere della Sera, ha ammesso di avere paura ed ha rivelato che quando esce si fa accompagnare da una guardia del corpo: “Ho vissuto nella paura per troppo tempo, vivevo sotto il suo continuo controllo. Ero pedinata, c’erano uomini che mi seguivano, che mi spiavano alla porta di casa e che mi aspettavano fuori dal ristorante. Per me non è un periodo facile e devo dire che ho tanta paura. Se mi sento in pericolo? Adesso giro con dei bodyguard che sono sempre con me. Ogni cosa che dichiaro è provata da fatti e testimoni”.

Sophie Codegoni accompagnata da un bodyguard

Al riguardo, Gabriele Parpiglia ha pubblicato delle foto dell’ex concorrente della sesta edizione del Grande Fratello Vip mentre si trova in centro a Milano in compagnia del suo bodyguard: “Ieri sera da Nobu post cena, eccola che si fa scortare e noi che eravamo lì l’abbiamo vista molto provata”.

Il giornalista ha poi aggiunto: “Ecco le immagini della prima uscita della Codegoni dopo che la procura ha chiesto che Alessandro Basciano venga arrestato (di nuovo). Secondo i magistrati il dj potrebbe commettere “atti persecutori” nei confronti della ex compagna Sophie Codegoni. Alessandro Basciano ieri eri in Puglia. Ma la paura, a mio avviso, non conosce distanze e resta dentro, resta. Non passa. Poi la giustizia farà il suo corso”.