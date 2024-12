In queste ore stanno arrivando dalla Spagna alcune voci che parlano di un possibile approdo di Maica Benedicto nella Casa del Grande Fratello. La segnalazione è arrivata a Deianira Marzano e, se confermata, potrebbe aprire nuovi interessanti scenari.

La modella originaria di Murcia, di recente eliminata dal Gran Hermano, ha già trascorso del tempo tra le mura della Casa più spiata d’Italia quando Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato furono spediti in Spagna. Tuttavia, la sua permanenza in Italia durò circa 48 ore, durante le quali, però, nacque un’intesa con Tommaso Franchi e riuscì a farsi apprezzare dai telespettatori italiani. In seguito, l’idraulico toscano venne inviato nella Casa dei “cugini” spagnoli con l’intento di cavalcare la dinamica della ship con la murciana, ma una volta lì il concorrente italiano aveva rifilato un due di picche a Maica, che non la prese affatto bene.

Adesso che la frequentazione tra Tommaso Franchi e Mariavittoria Minghetti ha subìto una forte battuta d’arresto (la gieffina romana è interessata ad Alfonso D’Apice), gli autori starebbero pensando di far arrivare Maica Benedicto per creare una nuova – e aggiungiamo interessante – dinamica. Al momento si tratta solo di un’indiscrezione, e non ci sono conferme circa un possibile ingresso dell’ex gieffina spagnola.

Intanto, nella puntata di lunedì 16 dicembre sono previsti gli ingressi di Stefania Orlando, Maria Teresa Ruta e Eva Grimaldi.