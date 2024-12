Dopo le voci e le indiscrezioni circa i motivi dell’abbandono dello studio di Ballando con le Stelle da parte di Guillermo Mariotto, alla fine il giurato è intervenuto e ha spiegato che ha dovuto lasciare lo show per problemi legati al suo lavoro da stilista. Adesso, però, in molti si chiedono quale sarà il suo futuro nel dancing show di Milly Carlucci. Mariotto tornerà al suo posto oppure no? Nei giorni scorsi, sul settimanale Chi, Milly Carlucci si è limitata a dire che “lo scopriremo il 14 dicembre alla semifinale di Ballando”.

Intervistato da Fanpage.it, Guillermo e stato vago allo stesso modo della conduttrice, e ha detto che “le vie del Signore sono infinite”. Poi ha sottolineato che il suo rapporto con Milly è splendido, e che le è come una sorella per lui. Insomma, tutto lascia pensare che nella semifinale di Ballando con le Stelle vedremo regolarmente Gullermo Mariotto al suo posto al tavolo della giuria.

Guillermo Mariotto, il suo futuro a Ballando con le Stelle

“Quello che si è detto in questa settimana? Ma io stavo in Arabia Saudita con diciassette principesse da vestire, ma che me frega a me de sta pepinata che mettono su qua. Vesto queste persone da anni, si tratta di famiglie reali che hanno fiducia in me. È un momento delicatissimo, ti pare che sto a pensare a ste fregnacce?

Se tornerò a Ballando? Si vedrà, certo, perché le vie del Signore sono infinite, vedremo per il futuro. Oggi magari non verrò a Ballando con le stelle. Milly per me è una sorella. La serata di sabato, poi, è andata molto bene. Sono tutti contenti per i risultati e io mi sono perso solo cinque ballettini, alla fine. In diciannove anni, mi sembra che si possa fare”.