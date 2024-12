Dopo l’arrivo in blocco di ben cinque nuovi concorrenti (Zeudi Di Palma, Chiara Cainelli, Bernardo Cherubini, Emanele Fiori e “Le Monsè”), e in attesa degli ingressi di Stefania Orlando, Maria Teresa Ruta e Eva Grimaldi (che avverrà il prossimo 16 dicembre), al Grande Fratello uno degli inquilini dovrà abbandonare la Casa. Nella prossima puntata del reality show condotto da Alfonso Signorini – in onda lunedì 9 dicembre – ci sarà infatti una nuova eliminazione. In nomination ci sono quattro concorrenti: chi si salverà e chi, invece, verrà eliminato?

Dopo Clarissa Burt, Michael Castorino, Iago García e Clayton Norcross, un altro concorrente sarà costretto a lasciare la Casa più spiata d’Italia. In nomination ci sono quattro gieffini: Amanda Lecciso, Federica Petagna, Luca Calvani e Stefano Tediosi. Amanda è stata nominata da Yulia, Stefano e Federica, mentre quest’ultima è stata nominata da Javier e, segretamente, da Tommaso e Luca. Stefano è stato invece nominato da Mariavittoria dopo sette giorni in tugurio e, ovviamente, da Alfonso.

Stando ai sondaggi del portale a tema GF ForumFree, al momento, Luca Calvani è il favorito con quasi la metà delle preferenze (49%), seguito da Amanda Lecciso (24%). Rischia qualcosa Stefano Tediosi (dato al 18% delle preferenze), che potrebbe essere salvato proprio da Federica Petagna (al 9% secondo le proiezioni), condannata da un pubblico mai convinto dal triangolo targato Temptation Island.