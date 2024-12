Mancano circa tre mesi alla conclusione dell’attuale edizione del Grande Fratello, prevista per la metà di marzo 2025. L’ingresso di cinque nuovi inquilini ha portato una ventata d’aria fresca tra le mura della Casa più spiata d’Italia. Fino ad ora, tra ritiri e eliminazioni, sono sette i concorrenti che hanno lasciato il reality: Clarissa Burt, Ilaria Clemente, Eleonora Cecere, Enzo Paolo Turchi, Iago Garcia, Michael Castorino e Clayton Norcross.

Per ciò che riguarda la collocazione, il reality show condotto da Alfonso Signorini continua a peregrinare nel palinsesto Mediaset. Dalle due puntate settimanali iniziali, si è passati a una (quella del lunedì). Poi il GF ha traslocato al martedì per lasciare spazio a La Talpa, e poi è tornato di nuovo nella sua posizione originaria, per poi debuttare anche il sabato sera ma con scarsissimi risultati. Per adesso è previsto un singolo appuntamento settimanale, quello del lunedì sera.

L’attuale edizione del Grande Fratello, iniziata il 16 settembre 2024, dovrebbe durare gli ormai canonici sei mesi (salvo flop e chiusura anticipata). Non c’è ancora nessuna certezza sulla data esatta della finale, ma presumibilmente il reality potrebbe concludersi intorno alla metà di marzo 2025, proprio come era successo per la precedente edizione. Quel giorno sapremo anche chi vincerà aggiudicandosi così il montepremi di 100mila euro messo in palio dal programma, e che per metà dovrà essere donato a per una causa benefica.