Questa sera, lunedì 9 dicembre, andrà in onda una nuova puntata del Grande Fratello. Dopo settimane passate a scegliere immuni e preferiti, nel nuovo appuntamento con il reality show condotto da Alfonso Signorini un concorrente sarà eliminato. Al televoto sono finiti Luca Calvani, Amanda Lecciso, Federica Petagna e Stefano Tediosi.

Nel corso della settimana che si è appena conclusa, gli inquilini hanno fatto delle ipotesi in merito al televoto, e alcuni di loro ritengono che i protagonisti di Temptation Island non rischiano di uscire, ma in realtà le cose non stanno assolutamente così. Agli ultimi televoti, infatti, Federica e Stefano hanno totalizzato percentuali tutt’altro che bulgare, lontanissime da quelle che, un anno fa, ottenevano Perla Vatiero e Mirko Brunetti, come loro reduci dall'esperienza nel programma condotto da Filippo Bisciglia.

Amanda è stata nominata da Yulia, Stefano e Federica, mentre quest’ultima è stata nominata da Javier e, segretamente, da Tommaso e Luca. Stefano è stato invece nominato da Mariavittoria dopo sette giorni in tugurio e, ovviamente, da Alfonso.

Ma chi sarà eliminato questa sera? Secondo i sondaggi del portale a tema GF ForumFree, al momento, Luca Calvani è il favorito con quasi la metà delle preferenze (49%), seguito da Amanda Lecciso (24%). Rischia qualcosa Stefano Tediosi (dato al 18% delle preferenze), che potrebbe essere salvato proprio da Federica Petagna (al 9% secondo le proiezioni), condannata da un pubblico mai convinto dal triangolo targato Temptation Island.