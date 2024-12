Le ultime squalifiche al Grande Fratello risalgono alla settima edizione della versione Vip, quando la produzione era inflessibile e non perdonava nulla ai concorrenti. L’anno scorso, invece, nonostante esistessero le condizioni per più di qualche espulsione, il reality si è concluso senza che gli autori applicassero alcun tipo di provvedimento disciplinare. Tuttavia, c’è una cosa sulla quale il GF e Alfonso Signorini non transigono, e sono le bestemmie pronunciate nella Casa. Se un concorrente pronuncia una frase blasfema viene accompagnato all’uscita, così come accadde due anni fa con Riccardo Fogli, la cui permanenza nella Casa durò circa 24 ore.

Nelle ultime ore sui social moltissimi utenti stanno chiedendo la squalifica di Luca Calvani e Lorenzo Spolverato. Il motivo? Secondo i telespettatori, l’attore toscano e il modello milanese, avrebbero pronunciato delle imprecazioni.

Ieri sera Calvani è stato chiamato in confessionale e lui ha risposto: “Ho sentito, Dio Bono! L’han sentito anche sulla Salaria!”. Ma si tratta davvero di un’imprecazione? In realtà, “Dio bono” è un intercalare tipico della Toscana, usato spesso come rafforzativo o per esprimere disaccordo.

Spolverato, invece, mentre si trovava in camera da letto con le tre nuove gieffine Chiara, Perla Maria e Zeudi, ha detto: “Qui entra uno, poi un altro, mi dicono che sbaglio e mi criticano, che pc’oddio non è che se mi criticano cambio, resto sempre io. Succede, mi criticano, ma io resto comunque quello che sono”. Quel pc’oddio per molti sarebbe un “po*** D**”.