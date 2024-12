Domani, sabato 7 dicembre, Marco Maddaloni compie quarant’anni, e questa sera festeggerà, in compagnia di parenti ed amici, in un noto locale di Napoli.

Mirko Brunetti diserta la festa di Marco Maddaloni

Ovviamente, il party sarà anche l’occasione per una reunion tra ex concorrenti della passata edizione del Grande Fratello, e al riguardo sono già iniziate le prime polemiche. Il motivo? L’assenza di Mirko Brunetti, che sui social ha lasciato intendere che non sarà presente alla festa di compleanno del judoka, tra i suoi migliori amici, insieme a Ciro Petrone, durante la sua avventura nel reality show condotto da Alfonso Signorini. L’imprenditore rietino, infatti, in questo momento si trova a Terni (dove è presente una delle pizzerie appartenenti alla sua famiglia) e questa sera farà rientro a Roma, dove si è da poco trasferito per frequentare un’accademia di recitazione.

Il fatto che Mirko abbia deciso di “disertare” la festa di Maddaloni ha già scatenato il chiacchiericcio sul web: da un lato c’è chi lo critica, sostenendo che si tratta di una grave scortesia nei confronti di Marco; dall’altro, invece, c’è chi giustifica e comprende la sua decisione di non essere presente al party, perché in questo modo non dà adito al gossip. Durante un’ultima reunion tra ex gieffini, infatti, avvenuta durante una cena per la festa di compleanno dello chef Federico Fusca, qualcuno ha riferito a Perla Vatiero di una chiacchierata “segreta” tra Mirko e Greta Rossetti, circostanza che non è stata assolutamente gradita dall’influencer campana (all’epoca i due si erano già lasciati) che ha smesso di seguire il suo ex fidanzato e l’ex tentatrice su Instagram.

Gli ex gieffini che andranno alla festa di Maddaloni

Ma chi sarà presente alla festa di Marco Maddaloni? Certa la partecipazione di Greta Rossetti e Sergio D’Ottavi (che hanno già raggiunto Napoli), così come quella di Angelica Baraldi (e del fidanzato Riccardo Romagnoli), Letizia Petris e Paolo Masella, che in questi minuti sono in viaggio verso il capoluogo partenopeo. Non è chiaro se sarà presente o meno Perla Vatiero, che questa mattina si trovava a Napoli in occasione di un evento sponsor. Inoltre, stando ad una segnalazione arrivata a Deianira Marzano, dovrebbe esserci anche Alessio Falsone in quanto la sua ex, Anita Olivieri, non dovrebbe partecipare alla festa.