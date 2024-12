Con il passare dei giorni diventa sempre più ingarbugliata la storia tra Mariavittoria Minghetti e Tommaso Franchi nella Casa del Grande Fratello.

La 31enne romana sta vivendo un momento di grandissima confusione: la vicinanza ad Alfonso D’Apice durante la loro permanenza in Tugurio l’ha mandata in crisi in merito ai suoi sentimenti. Mariavittoria ha infatti messo in discussione il suo rapporto con Tommaso che, nel frattempo, ha confessato di essersi innamorato di lei, oltre a minacciare di abbandonare la Casa nel caso in cui la coinquilina lo respingesse.

Intanto, nelle ultime ore è emerso che la Minghetti e Franchi avrebbero consumato un rapporto intimo, circostanza che è ormai diventata di dominio pubblico. “Lo rovino”, ha esclamato la concorrente romana, riferendosi al fatto che quanto accaduto sotto le coperte con l’idraulico toscano possa venire fuori in puntata. Mariavittoria se l’è presa anche con Amanda Lecciso, accusandola di trovarsi sempre in mezzo alle dinamiche degli altri e di non averle detto niente dopo che Tommaso le aveva raccontato della loro notte di passione.

Dal canto suo, Franchi appare affranto e deluso dai problemi nati con la Minghetti, e di sovente si avvicina a lei mentre quest’ultima parla con il suo “rivale” in amore Alfonso D’Apice. Un atteggiamento che è risultato insistente agli occhi di molti telespettatori e anche a quelli della stessa Mariavittoria, che durante un confronto in sauna gli ha detto: “Tu non puoi andare a dire che il tuo percorso qui dentro dipende da me. Renditi conto di quello che dici. Io ho paura, ho paura che se per caso io prendo una decisione…”.