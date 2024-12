Nella Casa del Grande Fratello si profila un nuovo ed inaspettato flirt. A sganciare la bomba è stata nelle scorse ore Mariavittoria Minghetti, la quale ha spifferato che ci sarebbe un interesse reciproco tra Amanda Lecciso e Stefano Tediosi. L’ex tentatore, solo pochi giorni fa, è tornato tra le braccia di Federica Petagna (a dire il vero sempre più confusa).

Durante una chiacchierata con Jessica Morlacchi, Mariavittoria si è lasciata andare ad un’esclamazione inaspettata: “No, c’è qualcosa che… Amanda con Stefano”. Tra la Lecciso e Tediosi non sembra esserci stato nulla di più di qualche semplice chiacchierata, e non è chiaro il motivo per cui la Minghetti abbia parlato di un presunto avvicinamento.

E’ anche ipotizzabile che gli autori stiano cercando di tessere ulteriori trame nel tentativo di risollevare le sorti del reality show. Al riguardo, nel corso della puntata del prossimo 16 dicembre, faranno il loro ingresso nella Casa due “nuove” concorrenti, ovvero Stefania Orlando e Maria Teresa Ruta, che hanno già partecipato alla quinta edizione del Grande Fratello nella sua versione Vip.