Al Grande Fratello, Lorenzo Spolverato non è l’unico a custodire un segreto (alla storia dei messaggi scambiati con Helena Prestes non ci ha creduto nessuno). A quanto pare, anche Mariavittoria Minghetti e Tommaso Franchi nascondono qualcosa. Il concorrente toscano ha cercato di far capire qualcosa a Lorenzo: “Voglio confessarti una cosa. Ti ricordi quando ti ho chiesto se la notte con Shaila… e ti ho detto ‘me lo giuri sul tuo cane che non l’hai fatto?’. Te ti sei girato e non mi hai giurato e hai riso. Io ti ho chiesto se era successa una cosa, cerca di ricordare. Te lo dico perché io ieri sera ho fatto quella cosa. Adesso hai capito?”. Su X (ex Twitter) gli utenti ritengono che Tommaso si riferisca alla notte passata con la gieffina romana.

Nelle ultime ore, tra le mura della Casa si fa un gran parlare della rottura tra Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato, ma anche dell’avvicinamento tra Mariavittoria Minghetti e Alfonso D’Apice, che ha mandato in crisi Tommaso Franchi (che ha minacciato di abbandonare il reality). Qualcuno ha anche mormorato di una presunta notte di passione tra il medico estetico e l’idraulico senese, e per questo la 31enne è andata nel panico.

La gieffina, in particolare, se l’è presa con Amanda Lecciso, che a quanto pare è venuta a sapere della notte che lei ha trascorso sotto le coperte con Tommaso: “Stai in mezzo a tutte le dinamiche, non solo quella di Lorenzo, ma anche le mie. A me non va tanto bene. Ok, so che mi puoi anche volere bene, ma devi stare attenta. Se ti avevano detto quella cosa, tu dovevi venire a dirmela subito. E adesso non continuiamo a dirlo e a parlarne, perché alla fine altrimenti esce e si vedrà”.

La Lecciso ha provato a giustificarsi: “Quella cosa non si poteva dire subito! Poi non sono venuta a dirtelo perché non si era visto. Te l’ho già spiegato com’è andata, io ho cercato in quel modo di arginare. Io poi ho anche paura di andare in confessionale, ho paura di peggiorare la situazione”.