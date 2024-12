Marivittoria Minghetti sembra aver preso la sua decisione. Dopo aver trascorso una settimana in Tugurio insieme ad Alfonso D’Apice, durante la quale i due si sono molto avvicinati, rientrata nella Casa, dopo i primi giorni in cui ha detto di essere confusa, ha scelto di mettere un freno alla frequentazione con Tommaso Franchi (che è entrato in crisi e ha minacciato di lasciare il Grande Fratello) per approfondire la conoscenza con il concorrente napoletano.

Mariavittoria si è prima sfogata con Javier Martinez: "Ho bisogno di una persona che mi voglia bene, mi tuteli. Non che lui non l'abbia fatto, perché è un pezzo di pane, ma tante cose non le ha fatte. Lui è infantile, io devo avere un uomo vicino, semmai vorrò qualcuno. Oggi non mi sono sentita io, ero in una bolla, mi sono trovata in un triangolo ma di fatto non c'è nulla con Alfonso, ho solo detto che mi trovo bene con lui a parlare".

Poi, la Minghetti ha affrontato direttamente Alfonso: "Basta, è finita. Ritorniamo amici tutti quanti, chiudiamo questo chiacchiericcio. Io sono impegnata per te in questo momento? Per me anche tu hai altre cose in questo momento. A me non va, voglio iniziare le cose con una persona che sento libera. Per te sono impegnata? Ok, sono impegnata. Io gliel'ho detto a Tommaso che ho un'affinità mentale con te. Se non ci fosse stato lei, Federica, magari avrei fatto un pensiero su te. Io non voglio che ti senta a disagio a stare con me, lo vedi... si è già rovinato qualcosa, ho paura che questa cosa possa alterare il nostro rapporto. Tu spronavi me con Tommaso, io spronavo te con Federica".