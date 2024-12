Una nuova polemica rischia di scuotere dalle fondamenta la Casa del Grande Fratello. Nelle ultime ore, sui social si stanno moltiplicando le richieste di squalifica per Luca Calvani, accusato di aver pronunciato una presunta bestemmia.

L’episodio risale a ieri sera, quando l’attore toscano era in salone insieme ad altri inquilini. Ad un certo punto, si sente la voce di un autore che ha invitato Luca ad andare in Confessionale, ma lui non ha accennato ad alzarsi dal pouf sul quale era seduto. Quando un coinquilino lo ha richiamato, lui ha risposto: “Ho sentito, Dio bono! L’hanno sentito anche sulla Salaria”.

In molti hanno interpretato l’esclamazione pronunciata da Calvani come una bestemmia, invocando appunto la squalifica del concorrente. Tuttavia, sebbene l’affermazione “Dio bono” possa risultare come un’imprecazione, è un modo che si utilizza comunemente nel dialetto toscano per manifestare un dissenso, e non è così esplicita come l’accostamento ad aggettivi o parole dalle connotazioni negative.

In passato, diversi concorrenti sono stati squalificato dopo aver bestemmiato. L’ultimo in ordine di tempo è stato Riccardo Fogli, espulso dal reality dopo neanche 24 ore dal suo ingresso nella Casa, per aver pronunciato l’imprecazione “P***a Ma****a!”. Tuttavia, il caso che riguarda Calvani sembra molto diverso.