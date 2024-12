Quello tra Lorenzo Spolverato e Shaila Gatta assomiglia sempre di più al remake della relazione di loro due “predecessori” al Grande Fratello, ovvero Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi, che litigavano per le cose più assurde, si mollavano e dopo cinque minuti tornavano di nuovo insieme.

Dopo la rottura che si è consumata mercoledì sera, ieri notte il modello milanese e l’ex velina hanno avuto l’ennesimo confronto che è terminato con una sfuriata di lui, che come di sovente accade ha tirato in ballo traumi del passato per giustificare atteggiamenti “discutibili” nel presente. Alla fine, Lorenzo e Shaila hanno deciso – di comune accordo – dio prendere ognuno la propria strada (almeno per il momento).

Spolverato ha cercato di giustificare la sua decisione mettere un punto alla storia con la Gatta: “Tu hai solo la tua verità! Fai il balletto con Alfonso e lui fa lo scemo che ti tocca. E tu mi dici ‘lo devi accettare, questo è il mio lavoro e fuori sarò così!’. Io sono diffidente, perché sono stato tradito e quindi sono diffidente. Io sto male perché sono stato tradito a livello di fiducia!”

I toni si sono alzati, e Shaila è sbottata: “Oh, e quindi?! Ma è colpa mia?! Allora se io ho avuto dei cani al posto di fidanzati ora ti tratto di me**a? Ma che cavolo stai dicendo?”. A quel punto Lorenzo si è agitato, e ancora prima che potesse terminare la sua “arringa” nei confronti della ballerina napoletana, la regia – terrorizzata - ha cambiato inquadratura spostandosi nella zona divano dove era in corso una "interessante" chiacchierata tra Perla Maria Paravia e Alfonso D'Apice

Lorenzo si sfoga con gli amici

Dopo la sfuriata, Spolverato si è sfogato con i suoi amici: “Nulla, c’è stato questo confronto, ma non è cambiato nulla. Cercheremo di mantenere le cose come oggi, cioè rapporti civili. Se il suo intento era venire a chiarire non c’è riuscita ha fatto peggio basta stop non la voglio decido io. La sua felicità non è con me e la mia non è con lei. Io ho scoperto cose di lei che non mi piacciono, cose che non sono proprio pronto ad affrontare e mi sono tolto da questa storia. Io ho chiuso perché non va. Lei poi va in giro a raccontare le sue versioni e voi ascoltate troppo la sua campana. Il punto è che noi non ci diamo felicità. Possiamo essere più felici senza e a distanza. E non potrà nemmeno essere una mia amica. In più fa passare me per geloso, ma lei è gelosa e non lo dice e non lo ammette”.