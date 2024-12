Se nel “nostro” Grande Fratello si limitano a ramanzine e alla censura di scene potenzialmente compromettenti o di frasi discutibili (com’è accaduto ieri durante una sfuriata di Lorenzo con Shaila), i “cugini” spagnoli utilizzano il pugno duro.

Nel corso dell’ultima puntata del Gran Germano andata in onda ieri sera, un concorrente è stato infatti squalificato. Si tratta di Adriàn Thiam Creus, che è stato espulso dal reality show per “atteggiamenti che compromettono la dignità di una persona, a maggior ragione quando la persona afferma che si tratta di atteggiamenti che la mettono a disagio”, si legge nella motivazione.

Ma chi è la “persona” in questione? Si tratta di Maica Benedicto, la modella originaria di Murcia che ha trascorso alcuni giorni anche nella Casa più spiata d’Italia, e che gli autori – italiani e spagnoli – volevano iniziasse una storia con il gieffino italiano Tommaso Franchi, spedito a sua volta in Spagna per alimentare la dinamica amorosa. Tuttavia, com’è noto, l’idraulico toscano ha rifilato un due di picche alla bella modella murciana (che a dire il vero non l’ha presa benissimo).

Squalifica Adriàn Thiam Creus, "Commenti sessisti e comportamenti non appropriati"

“La produzione del Gran Hermano ha espulso Adrián. Nel corso del programma si sono verificate diverse occasioni in cui il pubblico del reality di Telecinco ha chiesto alla direzione di adottare questa misura nei confronti del concorrente. E finalmente lo hanno fatto - si legge sul portale spagnolo lecturas.com -. Alcuni commenti in tono sessista non hanno costretto i responsabili del programma di Telecinco a squalificarlo quando mancano pochi giorni al gran finale del programma.

Il conduttore Jorge Javier Vázquez ha annunciato che Adrián sarebbe stato espulso. Si è collegato con Adrián e, dopo aver visto le immagini delle parole sessiste che Adrián ha utilizzato all’interno della Casa, lo ha avvertito che stava per succedere qualcosa. “Immagino che tu abbia appena realizzato che il tuo comportamento con Maica non è affatto appropriato. Dovresti sapere che ha delle conseguenze’. Poi gli è stato comunicato di essere stato squalificato”.

Forse gli autori italiani dovrebbero prendere esempio da quelli spagnoli.