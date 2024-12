L’improvvisa ed inaspettata uscita di Guillermo Mariotto dallo studio di Ballando con le Stelle durante la puntata dello scorso sabato ha innescato una serie di commenti, rivelazioni e retroscena. Alla fine, il giurato ha spiegato che dietro il suo “abbandono” c’erano ragioni di natura professionale legate all’atelier per il quale lavora ormai da diversi anni. In molti si sono chiesti se la decisione di Mariotto di andarsene durante la diretta avrebbe avuto delle conseguenze, e qualcuno ha persino ipotizzato l’adozione di un provvedimento analogo a quello preso per Angelo Madonia.

Ieri sera, Milly Carlucci era alla presentazione del nuovo libro di Alberto Matano ed è stata raggiunta dall'Adnkronos, che le ha chiesto se la produzione prenderà una decisione su Mariotto e se quindi esiste il rischio di non vederlo a Ballando Con le Stelle nella semifinale. La conduttrice ha risposto che scopriremo tutto nella prossima puntata: “Se ci sarà? Sabato 14 saprete tutto, all’inizio della prossima puntata si saprà come va a finire”.

Nel frattempo, a La Vita In Diretta è intervenuto anche il direttore di Novella 2000, Roberto Alessi: “Posso dire quello che è successo perché ho sentito Guillermo. Si è trattato davvero di un problema di lavoro. Una persona addetta al confezionamento di 17 abiti d’alta moda per la maison Gattinoni si è sentita male ed è finita in ospedale. Quindi Mariotto è stato chiamato d’urgenza ed è corso a salvare la situazione. Ha finito i 17 abiti e li ha dovuti consegnare ad un’altezza reale saudita. L’ho visto in videochiamata era intento a fare orli e cuciture per finire il più in fretta possibile gli abiti”.