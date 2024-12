Dopo l'inaspettato abbandono dello studio di Guillermo Mariotto durante la puntata di Ballando con le Stelle andata in onda il 30 novembre, in queste ore la Rai e la produzione del dancing show di Milly Carlucci "stanno cercando di fare chiarezza, mettendo in primo luogo a fuoco ogni tassello di quanto accaduto e poi prendendo una decisione circa il destino del giurato nella trasmissione. Insomma, che lo stilista torni dietro al tavolo della giuria non è così scontato". E' quanto si legge sul Corriere della Sera.

Le accuse di molestie

Tra i dati di fatto c'è anche una dichiarazione della senatrice di Fratelli d'Italia, Susanna Donatella Campione, componente della Commissione Giustizia, che ha accusato Mariotto di molestie: "Ha toccato le parti intime di un ballerino che imbarazzato ha cercato di spostarsi e togliere la mano di Mariotto", ha detto riferendosi al momento della puntata in cui lo stulista si era messo vicino ad Amanda Lear (ballerina per una notte) e i suoi ballerini. Gesticolando, è finito per un attimo con la mano sul cavallo dei pantaloni di uno di loro.

La senatrice, nella sua nota, ha anche aggiunto che "nessuno ha stigmatizzato il gesto, vera e propria molestia sul luogo di lavoro. Per lo stesso comportamento, due anni fa Memo Remigi è stato immediatamente allontanato dal programma Oggi è un altro giorno (palpò il lato B di Jessica Morlacchi, attuale concorrente del Grande Fratello)".

Guillermo Mariotto, futuro in bilico a Ballando con le Stelle

Senza dubbio, il comportamento di Guillermo Mariotto ha provocato più di un imbarazzo alla produzione, prima ancora che per il caso di presunte molestie, per il suo abbandono della trasmissione durante l'ultima puntata. Milly Carlucci è stata impegnata fino a sabato con la Prima della Scala, e solo oggi torna a lavorare alla prossima puntata di Ballando con le Stelle. Quel che è certo è che è in corso una valutazione sul futuro dello stilista nel dancing show di Rai 1.