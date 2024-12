Nel corso dell’ultima puntata del Grande Fratello andata in onda ieri, lunedì 9 dicembre, Shaila Gatta ha ricevuto la visita di sua madre Luisa, che però è entrata nella Casa per esortare la figlia a ritrovare la sua libertà, perché “l’amore non è privazione”.

“Non sei la Shaila che sei entrata qui a settembre, quella piena di vita, libera di dimostrare quello che voleva. Non ti riconosco. Da quando sei tornata dalla Spagna non sei più quella che io conosco, sei diversa. Sei un’altra persona. Ricorda anche le storie che hai avuto. Perché amore significa essere liberi. Non devi mai privarti di fare quello che vuoi e di essere quella che sei. E ricordati cosa ha fatto per te Marco Garofalo, che ti ha riportato sulla strada giusta. Lorenzo è un grande giocatore, sta giocando. Gioca, non mi convince. Se voglio conoscerlo? no, assolutamente non voglio! E poi ci sono cose che non posso dire qui”.

Cos'ha detto veramente la mamma di Shaila all'orecchio della figlia

Alfonso Signorini si è accorto che la madre di Shaila ha detto qualcosa all’orecchio della figlia ed ha chiesto: “Scusa ma che cosa ti ha detto poco fa?”. L’ex velina spiazzata dalla domanda ha risposto: “Mi ha detto che Lorenzo non è una bella persona”. Ma le cose non starebbero esattamente così.

A fine puntata, Beatrice Luzzi è intervenuta sulla questione: “La mamma ha detto cose non verificate, non confermate e che non doveva dire. Per me è stata scorretta. E soprattutto non ha le prove”. Sui social è diventato virale un video nel quale viene estrapolato l’audio dei saluti tra Shaila e mamma Luisa, ed è venuto fuori che la donna avrebbe detto che Lorenzo Spolverato è gay: “Lui è gay! Chi lo dice? Tutti Shaila, tutti. Shaila non dire nulla, non ti ho detto niente”.