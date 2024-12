Nel corso della diciassettesima puntata del Grande Fratello andata in onda ieri, lunedì 9 dicembre, Alfonso Signorini ha accolto in studio due dei protagonisti della passata edizione del reality show, ovvero Greta Rossetti e Sergio D’Ottavi. La coppia, nata proprio tra le mura della Casa più spiata d’Italia, dopo due rotture (con accuse di tradimento da parte di lui) e altrettanti ritorni di fiamma, sta ancora insieme, e adesso la loro relazione procede a gonfie vele. Ma facciamo un passo indietro.

Come da pronostico, l’esito del televoto ha sancito l’eliminazione di Federica Petagna, ex volto dell’ultima edizione di Temptation Island. La giovane estetista napoletana era stata fatta entrare nella Casa per cavalcare la dinamica del triangolo amoroso: dopo il suo ingresso, infatti, hanno varcato la porta rossa il suo ex fidanzato, Alfonso D’Apice, e l’ex tentatore Stefano Tediosi, con il quale ha avuto una frequentazione nelle settimane successive alla fine del programma condotto da Filippo Bisciglia. Tuttavia, la dinamica del triangolo non ha minimamente appassionato i telespettatori, e Federica, dopo essere uscita sconfitta dal televoto, è stata costretta ad abbandonare la Casa.

Greta Rossetti, la stoccata in diretta a Mirko Brunetti

Lo stesso destino condiviso – anche se per ragioni diverse (non per mancanza di hype come nel caso della Petagna) - da Mirko Brunetti nella passata edizione del Grande Fratello. L’imprenditore rietino, infatti, aveva varcato la porta rossa prima delle sue due ex Perla Vatiero e Greta Rossetti, e alla fine ad arrivare in fondo sono state proprio loro (l’influencer campana ha vinto il GF), mentre lui è stato anzitempo eliminato.

Proprio al riguardo, e in merito all’eliminazione di Federica Petagna, Greta Rossetti ha tirato una frecciatina velenosissima a Mirko Brunetti. Quando Alfonso Signorini gli ha chiesto dell’uscita della 20enne estetista napoletana, l’influencer lombarda ed ex tentatrice ha sottolineato: “Ce lo aspettavamo tutti che Federica venisse eliminata, è un dejavù. Ha fatto la stessa fine di Mirko! L’anno scorso siamo rimaste io e Perla, quest’anno rimarranno Alfonso e Stefano”.