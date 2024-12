E’ ormai più di un mese che, all’esterno della mura della Casa del Grande Fratello, circolano voci circa il presunto orientamento sessuale di Lorenzo Spolverato. Lo stesso Alfonso Signorini ha mostrato al modello milanese un articolo dal titolo “Spolverato del GF è fidanzato con un guru della moda? Il segreto svelato”. Tuttavia, il concorrente ha smentito questi rumor. Negli ultimi giorni, però, qualcuno ha pubblicato una foto di Lorenzo in auto con un altro ragazzo, rivelando che tra i due ci sarebbe stato qualcosa. Probabilmente, proprio per questa ragione, ieri sera la madre di Shaila pare abbia sussurrato all’orecchio della figlia che “lui è gay, lo dicono tutti”. Al termine della puntata, Lorenzo ha chiesto delucidazioni in merito a quanto la madre le ha detto all’orecchio, ma Shaila ha tagliato corto: “Nulla, lascia stare. Ha detto che tu sei un giocatore”.

Lorenzo sulle parole dette dalla mamma di Shaila

“A me piacerebbe sapere di più di quella cosa. Sono incuriosito dall’ultima cosa che ti ha detto. Ecco quella proprio non la capisco. Cosa voleva intendere? Mi piacerebbe capire cosa… Comunque lei si è permessa di venire in un posto in cui stai lavorando e a dire delle cose forti. Ha fatto accuse a te come quella che ti devi vergognare e poi quella su di me. Mia mamma non lo farebbe mai! Mia madre non l’avrebbe mai fatto fidati! Lei sarà abituata alle tue vecchie relazioni. A me non frega un cavolo se hai i follower o meno o se sei popolare. Quindi non è vero che con te gioco e poi ripeto che l’ultima cosa non me la spiego.

Comunque dimostreremo che nessuno dei due priva l’altro della propria libertà. Se mi accorgerò di farlo farò un passo indietro. Per quanto riguarda tua mamma tranquilla che il pubblico ha capito. Lei è entrata in protezione e anche in studio hanno compreso che erano cose dette di getto. Vedrai che cambierà idea. Avrei voluto tanto che mi avesse detto ‘sì lo voglio conoscere’. Sarei andato e avrei fatto una battutina”.