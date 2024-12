Ieri sera, nel corso della diciassettesima puntata del Grande Fratello, Alfonso Signorini ha riservato ampio spazio alla vicenda sentimentale di Mariavittoria Minghetti e Tommaso Franchi.

Se all'inizio la 31enne romana era parsa sicura dei suoi sentimenti nei confronti dell'idraulico toscano, al punto di avere anche un'intimità con lui, negli ultimi giorni ha iniziato a nutrire dei dubbi sulla sincerità del gieffino senese, e ha confessato di sentirsi attratta anche da Alfonso D'Apice.

Durante la puntata, Mariavittoria è stata messa spalle al muro da Signorini e, spinta a prendere una decisione, ha scelto di proseguire la sua conoscenza con Tommaso e di mantenere solo un rapporto di amicizia con Alfonso. Tuttavia, durante una pausa pubblicitaria, la Minghetti si è di fatta smascherata da sola. Parlando con Javier Martinez ha rivelato le reali ragioni per cui ha scelto Franchi, ovvero il fatto di aver fatto l'amore con lui e di averlo rivelato in puntata.

"E' stato un bambino e l'ha fatto uscire lui, non me lo aspettavo, non mi sono sentita protetta perché l'ha fatto uscire lui. Ormai devo provare a stare a testa alta, ma non è una situazione facile - si legge su IsaeChia.it -. Ormai la decisione l'ho presa. Tutte le decisioni che ho preso sono state dettate da questo. Tu hai capito questa cosa quanto mi stava pressando?".