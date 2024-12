La scorsa settimana, Il Messaggero ha reso noto che Manuel Bortuzzo ha denunciato per stalking la sua ex fidanzata Lulù Selassiè, conosciuta durante la sesta edizione del Grande Fratello Vip. Dopo l’intervento di Jessica, nelle ultime ore anche Clarissa ha rotto il silenzio in un’intervista a FanPage.it, nella quale ha dichiarato che la sorella e il campione di nuoto paralimpico avevano una relazione segreta, e che da parte di Lulù non c’è mai stata insistenza. Secondo Clarissa, sia Bortuzzo che la Selassiè erano molto innamorati.

Le parole di Clarissa Selassiè

“Molti credono che Lucrezia abbia ammesso le sue colpe, ma non è così, ha solo confermato di avere esagerato in alcune circostanze. Quando lei l’ha raggiunto a Manchester per i campionati di nuoto? Ero presente e li ho visti molto innamorati anche in quell’occasione, ho foto e video di loro insieme che lo testimoniano. Non capisco perchè lo abbia citato tra gli episodi. Mia sorella ha sopportato tanto, è stata zitta per anni quando la gente credeva fosse pazza e che lei volesse far sembrare che stessero insieme. Loro stavano insieme davvero, semplicemente Lulù rispettava la privacy che Manuel voleva mantenere e di conseguenza la storia è stata tenuta nascosta.

Loro si sono conosciuti in televisione, lei non ha mai voluto nascondere niente. Anzi, per lei questo era diventato un problema. Immagina vivere una relazione in segreto per quasi due anni, in cui non puoi uscire a cena col tuo fidanzato o non puoi andarci a fare la spesa. Non era una vita normale. Lei sopportava perché non riusciva ad abbandonare questo amore, ci stava molto male.

Non c’è mai stata una particolare insistenza da parte di lei, tra loro è sempre stato un tira e molla, un perdersi e ritrovarsi. Se lei spariva, era lui a ricercarla. Mia sorella era molto innamorata e anche lui di lei. In questo momento non posso rispondere, ma sicuramente da parte della famiglia di lui, in particolare del padre, c’è sempre stata una certa avversione nei confronti di Lucrezia. Anche ai tempi del reality, quando su X la definì una stalker commentando il suo comportamento nella Casa”.