Dopo la denuncia per stalking fatta alla sua ex fidanzata Lulù Selassiè, conosciuta durante la sesta edizione del Grande Fratello Vip, Manuel Bortuzzo ha deciso di non rilasciare dichiarazioni, e lo stesso ha fatto lei. A parlare, invece, sono state Clarissa e Jessica Selassiè, che hanno manifestato la loro vicinanza alla sorella travolta da questa vicenda giudiziaria. Stando a quanto rivelato da Clarissa, Lulù e Manuel avrebbero avuto una storia segreta dopo il Gf Vip, e ha anche raccontato in che modo ha reagito la sorella dopo essere stata accusata di stalking da Bortuzzo.

Lulù Selassiè, come ha reagito alla denuncia di Manuel Bortuzzo

“Sono giorni molto particolari, non ci aspettavamo di subire queste calunnie. Lulù sta gestendo contemporaneamente le difficoltà emotive che derivano da una rottura sentimentale e i pesanti attacchi mediatici. Noi, però, siamo forti e crediamo che la verità verrà fuori. Come ha reagito mia sorella alla querela? È arrivata come un fulmine a ciel sereno, siamo ancora tutti sotto shock - ha dichiarato Clarissa a FanPage -. Lui era a tutti gli effetti un membro della famiglia. Ridevamo, scherzavamo, parlavamo di fare viaggi insieme. Veniva continuamente a casa nostra e cenava da noi, mia mamma gli preparava la lasagna che tanto gli piaceva.

Se ora potessi parlare con Manuel gli direi che sono molto delusa, questa non è la persona che io conosco, ma forse fino ad ora ne ho conosciuto solo una versione finta. Sono sicura che, se ci potessi parlare, basterebbe un solo sguardo per capirci, visto il rapporto che avevamo io e lui”.