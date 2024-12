Dopo Zeudi Di Palma, Le Monsè, Bernardo Cherubini, Emanuele Fiori e Chiara Cainelli, nella Casa del Grande Fratello stanno per entrare altri concorrenti. Nella giornata di ieri, Mediaset ha ufficializzato l’ingresso di due storiche ex vippone, ovvero Stefania Orlando e Eva Grimaldi, ma non solo.

Nel nuovo spot del GF si sente: “Nella casa delle emozioni non ci sono certezze e i colpi di scena non sono certo finiti. Stefania Orlando ed Eva Grimaldi stanno per riaprire la porta rossa… e non saranno sole”. Quindi ci sarà un terzo ingresso, ma di chi si tratta? Lui si chiama Maxime Mbanda, e a fare il suo nome è stato TVBlog. E’ un giocatore di rugby e nel 2016 ha debuttato nella nazionale maschile italiana in un match contro gli Stati Uniti. In seguito al suo servizio volontario per la Croce Gialla di Parma durante il lockdown, Sergio Mattarella lo ha nominato Cavaliere Al Merito Della Repubblica. È nato a Roma nel 1993 da madre italiana e padre congolese. Ha una figlia, Celeste Matilde, nata nel 2020.

Nei giorni scorsi qualcuno ha rumoreggiato di un possibile ingresso di Maica Benedicto, l’ex gieffina spagnola che è stata nella Casa italiana solo per 48 ore. La modella murciana è stata appena eliminata dal Gran Hermano e quindi il suo ritorno in Italia è plausibile. Una sua partecipazione metterebbe ancora più pepe nel già altalenante rapporto tra MariaVittoria Minghetti e Tommaso Franchi.