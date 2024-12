Alcuni giorni fa, Jessica Morlacchi a rivelato a Stefania Orlando di essere cugina di secondo grado di Elodie, e l’argomento è stato affrontato anche durante l’ultima puntata del Grande Fratello.

“Ho saputo che sei cugina di Elodie, che rapporto avete?”, ha chiesto Alfonso Signorini, ottenendo un’immediata risposta da parte dell’ex cantante dei Gazosa: “Ho conosciuto Elodie quando avevo 17 anni, lei ha qualche anno meno di me. Ci siamo abbracciate! Poi l’ho un po’ persa di vista perché lei si è trasferita in Puglia e l’ho rivista in tv, con i capelli rosa. Ora è diventata la splendida star che è. Mi ha scritto per farmi un in bocca al lupo prima che entrassi al Grande Fratello”.

Elodie e Jessica Morlacchi sono quasi coetanee: la prima, che di cognome fa Di Patrizi, è nata a Roma nel 1990, mentre la seconda è del 1987. I genitori della concorrente del Grande Fratello si chiamano Marina Bruni e Mauro Morlacchi, mentre quelli dell’ex allieva di Amici sono Roberto Di Patrizi e Claudia Marthe, quest’ultima di nazionalità francese ma di origini creole. A legare le due cantanti, quindi, potrebbero essere il padre di Roberto Di Patrizi e la madre di Marina Bruni, che di cognome potrebbe fare Di Patrizi. Se i due fossero fratelli, Marina e Roberto sarebbero cugini e quindi Jessica ed Elodie cugine di secondo grado.