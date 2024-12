Al Grande Fratello, Tommaso Franchi è stato accusato di aver violato il regolamento. Tantissimi utenti su X (ex Twitter) hanno scritto che l’idraulico toscano avrebbe ammesso di aver toccato o addirittura girato una delle telecamere posizionate nella Casa.

Nel filmato che sta circolando sui social, si sente Tommaso che vantandosi con Javier Martinez, Luca Giglioli e Alfonso D’Apice, dice: “Anche ora c’ho proprio la telecamera puntata. Appena si gira la telecamera vi dico… Mi è preso il matto in questi giorni, ora poi vi racconto. Io fo come mi pare. Le giro come voglio (le telecamere, ndr). Appena mi inquadrano io le giro. Se loro mi hanno detto qualcosa? Sì!”.

Il "Van-gate" al GF Vip 7

Durante la settima edizione del Grande Fratello Vip accadde un episodio analogo che ebbe, però, una maggiora cassa di risonanza (il cosiddetto “Van-gate”). Quattro vipponi, infatti, manomisero microfoni e telecamere del van posizionato all'interno della Casa, e in quel caso Alfonso Signorini li smascherò in diretta.

“Quattro dei nostri Vipponi si sono rinchiusi nel van e hanno cospirato tra di loro, commettendo una grave infrazione. Si sono lasciati andare a confessioni che non avrebbero voluto che fossero rese note. Loro sono sicura di averla fatta franca, ma al GF l’omertà non premia. I concorrenti in questione sono Edoardo Tavassi, Micol Incorvaia, Nicole Murgia e Edoardo Donnamaria. Il tutto è iniziato dopo una cena romantica che il GF Vip ha concesso ai primi due. Una notte dai lunghi coltelli, dopo quella cenetta romantica, le cose hanno avuto un imprevisto, pensavano di farla franca isolandosi, ma purtroppo non è andato come previsto. Qualcuno di voi ha infranto platealmente il regolamento, chi svitando i microfoni ambientali, come Micol e Tavassi, chi diffondendo delle informazioni riservate dall’esterno, come Murgia e Edoardo quando ha incontrato i suoi genitori”.