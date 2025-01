Questa sera andrà in onda su Canale 5 una nuova puntata del Grande Fratello, sicuramente la più attesa di questa edizione del reality show.

La produzione ha annullato il televoto e annunciato l’arrivo di importanti provvedimenti disciplinari conseguenti ad alcuni atteggiamenti decisamente sopra le righe da parte di alcuni concorrenti. Al vaglio le posizioni di Helena Prestes per il lancio del bollitore, di Jessica Morlacchi, che ha provocato e istigato più volte la modella brasiliana, e di Ilaria Galassi, che avrebbe messo le mani addosso ad Helena al termine della puntata del 30 dicembre.

Di seguito le anticipazioni su ciò che vedremo questa sera nel corso della prima puntata del Grande Fratello del 2025:

“Nel corso della settimana è stato annullato il televoto che vedeva a rischio eliminazione Bernardo, Helena, Shaila e Stefania. Quale sarà il provvedimento disciplinare che verrà comunicato ai concorrenti?

Pamela Petrarolo è pronta a tornare in gioco. Ma non sarà l’unico ritorno della serata: Maria Monsè varcherà la porta rossa per risolvere definitivamente una questione lasciata in sospeso”.