Martina De Ioannon ha annunciato che entro la prossima settimana farà la sua scelta. E’ ciò che emerge dalle anticipazioni relative alla registrazione del 6 gennaio di Uomini e Donne, fornite da Lorenzo Pugnaloni.

Uomini e Donne, anticipazioni 6 gennaio 2025

“Martina ha fatto l’annuncio in studio della scelta. In studio, sia Ciro che Gianmarco sono rimasti stupiti, lei ha ballato con entrambi (con Ciro erano abbastanza vicini), perché è Ciro a fine puntata ad andare da lei e invitarla a ballare.

Martina ha chiesto di passare con entrambi una giornata completa per viverli fino in fondo prima di scegliere.

Per quanto riguarda il Classico, c’è stata una lite tra Gianluca e Gianmarco (corteggiatori di Francesca Sorrentino). Lei ha eliminato Francesco e ha fatto un’esterna con Gianluca, facendogli una sorpresa, una sorta di dedica in una lettera/biglietto. Lui in studio dice che ha apprezzato questo suo gesto. Lei balla con lui”.

Martina e Ciro, nuova esterna a Torre Annunziata

Nel frattempo, Martina De Ioannon e Ciro Solimeno sono stati beccati in esterna a Torre Annunziata, città in provincia di Napoli in cui lui vive, durante una nuova esterna. La tronista e il corteggiatore sono stati avvistati all’esterno di un bar del centro (si trova lungo corso Umberto I, arteria principale del comune vesuviano). Con loro ci sarebbero anche degli amici stretti di lui. Le foto sono state inviate a Lorenzo Pugnaloni, che le ha condivise tra le sue Instagram stories. In seguito sono state pubblicate le immagini e un video sull'account di Lollo Magazine.