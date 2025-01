Demet Ozdemir non ha rivali. Vince il titolo di "Migliore Attrice" ai prestigiosi Premi Telenovela assegnati dalla rivista spagnola Telenovela.

L’attrice turca occupa un posto importante nel mondo delle riviste sia per la sua vita sentimentale che per i diversi ruoli assunti nei film e fiction di cui è stata protagonista.

Ha conquistato l’Europa con le vesti di Sanem in DayDreamer, la soap che ha spopolato su Canale 5 insieme a Can Yaman.

La Ozdemir è apparsa l'ultima volta davanti al pubblico televisivo con la serie TV Adım Farah su Now TV, riscuotendo, anche in questo caso, un successo mondiale e aumentando il suo pacchetto di fan.

Oggi Demet conta più di 16 milioni e 400mila follower sulla piattaforma Instagram. Ha seguaci da tutto il mondo, che la seguono e sostengono da anni ormai.

Nell’ultimo periodo è stata anche paparazzata sul red carpet del Diafa (Distinguished International Arab Festivals Awards) tenutasi a Dubai per il premio come miglior attrice internazionale, dove era tra le prime dieci attrici del mondo. Amatissima e acclamata dal pubblico e dalla stampa. Tutti i siti e giornali del mondo hanno riportato una foto della bellissima Demet in abito rosso.

Il ritorno di Demet sugli schermi televisivi

Dopo un periodo di assenza, ora Demet ritorna ora sugli schemi. L'attrice si prepara a condividere il ruolo principale con Cagatay Ulusoy. La serie Esref Ruya, prodotta da Tims&B, (Timur Savcı e Burak Sagyasar ) e diretta da Uluc Bayraktar, prossimamente sarà trasmessa in tv. Manca poco, infatti, alla messa in onda della nuova serie tv su Kanal D.

Cagatay Ulusoy interpreta il personaggio di Esref, che è coraggioso, ha potere e ricchezza, ma è coinvolto in un amore sconosciuto. Demet Ozdemir apparirà davanti al pubblico con il personaggio di Nisan, giovane musicista che ruberà il cuore di Esref.