La serata a tema Antica Roma organizzata dal Grande Fratello si è trasformata in una vera e propria guerra. Durante il party, oltre alla lite furibonda tra Lorenzo Spolverato e Shaila Gatta (che ha costretto la regia a censurare audio e video), si è verificato anche il comportamento inopportuno di Bernardo Cherubini nei confronti di Amanda Lecciso.

Mentre tutti gli inquilini festeggiavano e brindavano, il fratello di Jovanotti, durante un ballo, si è appoggiato al lato B della gieffina, portando quest’ultima ad a darsela a gambe velate.

Sui social, ovviamente, si è scatenata una vera e propria bufera, con gli utenti che stanno chiedendo in massa la squalifica di Cherubini.

Prima della festa, Amanda Lecciso si era confrontata con Stefania Orlando riguardo il comportamento di Bernardo Cherubini che, nella scorsa puntata, aveva nominato con l'accusa di non essersi ancora esposto. “Non è tornato sui suoi passi, dovrebbe ammettere di aver sbagliato, dovrebbe mettersi in discussione. Mi dispiace. Lui è molto carino con me, ma io non credo a tutta quella roba”, le parole della sorella di Loredana.