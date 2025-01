Il ripescaggio dei concorrenti eliminati dal Grande Fratello sta facendo discutere sia dentro che fuori la Casa più spiata d’Italia, e in queste ore a tenere banco sui social c’è una vicenda in particolare: la reazione di Javier Martinez al ritorno di Helena Prestes. In tugurio, la modella brasiliana ha confermato di essere attratta fisicamente dal pallavolista argentino, ma quest’ultimo, parlando con Alfonso D’Apice, tutto è sembrato fuorché entusiasta della possibilità che il televoto decreti il suo definitivo reintegro nel reality show. Ma a cosa sono dovute le perplessità di Javier nei confronti della Helena?

Con il ritorno – al momento nel tugurio – di sei concorrenti eliminati dal Grande Fratello nell’attesa del ripescaggio definitivo, Helena Prestes ha parlato della sua attrazione nei confronti di Javier Martinez. Eva Grimaldi ha esordito, dicendo alla brasiliana: “A te piace Javier tanto. A te piace molto”. Helena ha confermato: “Sì. Io sono uscita da qua che eravamo amici, noi non ci siamo mai baciati”. Poi ha aggiunto anche di avere una certa attrazione fisica nei suoi confronti.

Tuttavia, Javier non sembra affatto contento del ritorno di Helena. Al termine della puntata andata in onda ieri, lunedì 20 gennaio, il pallavolista argentino ha espresso alcune perplessità, confidando ad Alfonso che la Prestes potrebbe rientrare “montata”, facendo riferimento ai fan di lei e a quello che ha visto sui social. A quel punto, la regia ha cambiato inquadratura.