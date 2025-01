Daniele Dal Moro attacca il Grande Fratello e Alfonso Signorini. L’imprenditore veneto, che venne squalificato durante la settima edizione del GF Vip , si è scagliato contro il conduttore e la produzione del reality show.

Commentando un post su Instagram del Grande Fratello, una clip ironica in cui Shaila Gatta parlava del buffet, Dal Moro non ha risparmiato critiche nei confronti del programma e di Signorini, già conduttore della sua edizione. “Programma di me**a, conduttore di me**a”, sono le espressioni offensive che il modello ha rivolto al reality, accompagnando il tutto con l'emoticon di un circo. Nessuna replica ufficiale da parte degli autori o del diretto interessato.

Daniele Dal Moro, la squalifica al GF Vip e la burrascosa relazione con Oriana Marzoli

Daniele Dal Moro ha partecipato al Grande Fratello nell'edizione Vip 2022/2023. Nella Casa ha iniziato una storia d'amore con Oriana Marzoli, caratterizzata da diversi di tira e molla, sia dentro che fuori la Casa, giunta poi al capolinea diversi mesi fa. L'avventura dell’ex tronista di Uomini e Donne si è però interrotta prima del tempo e non per volere del pubblico: a marzo 2023, infatti, era stato squalificato per via di alcuni atteggiamenti aggressivi proprio nei confronti dell’influencer di origini venezuelane. Già nel settembre 2023, in occasione di un’ospitata di Alfonso Signorini a Verissimo durante la quale il conduttore aveva di fatto scaricato i concorrenti del GF Vip 7, Daniele Dal Moro aveva scritto su X “Pelato infame”.

L’ex vippone, diversi mesi fa, durante una live su Twitch, aveva rivelato di essere in causa con il reality: “Vi ricordate l’altra volta quando sono uscito dalla Casa e ho fatto un post? Dissi ‘Prima o poi vi racconterò’. Il problema è che non lo posso fare, perché siccome… siccome sono in causa non lo posso fare. Devo stare zitto. Perché buono sì, ma non cogl***e. Quindi a tempo debito, io mi ricordo sempre”.