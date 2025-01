Luca Calvani ha espresso più di una perplessità per il ripescaggio di Jessica Morlacchi al Grande Fratello, poiché quest’ultima si aveva deciso di abbandonare volontariamente la Casa.

“Lei si è sottratta, una che si ritira, si ritira – è sbottato l’attore toscano -. Lei come non si è sottoposta al televoto per uscire, non si sarebbe dovuta neanche sottoporre al televoto per entrare! Chi si è ritirato non può rientrare, altrimenti ci saremmo ritirati tutti, stavamo a casa a leggerci il giornale, e poi tornavamo belli freschi. Se tu dici mi alzo e me ne vado significa che a te del pubblico, degli autori, dei registi, significa che non te ne frega niente. Chiunque si ritira da un gioco non può tornare. A L’Isola dei Famosi se ti ritiri non torni neanche in studio a dire bravo agli altri in gioco”.

Allo sfogo di Luca Calvani ha assistito anche Lorenzo Spolverato. che ovviamente ha sottolineato come sia più scorretto il rientro di Helena Prestes: “No, è più scorretto che rientri Helena, perché lei è stata eliminata dal televoto, è il pubblico che l’ha voluta fuori, Jessica nessuno l’ha eliminata. Sei di parte! Helena è stata punita doveva restare fuori, anche Iago per me sarebbe dovuto rimanere fuori. Michael no, perché non ha fatto nulla”.