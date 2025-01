Carlo Conti ha annunciato alla stampa il nome del secondo super ospite che lo affiancherà nel corso della seconda serata del Festival di Sanremo. Stiamo parlando di Damiano David, ex frontman dei Maneskin. Il cantante sarà ospite nella seconda serata, quella che il direttore artistico conduttà al fianco di Bianca Balti, Nino Frassica e Cristiano Malgioglio. Ieri sera, in collegamento con il Tg1, Conti ha invece annunciato il super ospite della prima serata (che condurrà insieme a Gerry Scotti), ovvero Jovanotti.

1^ serata: Carlo Conti con Gerry Scotti, ospite Jovanotti

2^ serata: Carlo Conti con Bianca Balti, Cristiano Malgioglio e Nino Frassica, ospite Damiano David

3^ serata: Carlo Conti con Miriam Leone, Katia Follesa ed Elettra Lamborghini, ospite non ancora annunciato

4^ serata: Carlo Conti con Geppi Cucciari e Mahmood, ospite non ancora annunciato

5^ serata: Carlo Conti con Alessandro Cattelan e Alessia Marcuzzi, ospite non ancora annunciato