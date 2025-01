Ieri pomeriggio c’è stata una nuova registrazione di C’è Posta per Te, e Maria De Filippi ha accolto tre personaggi famosi, ovvero Paolo Bonolis, Amadeus e Gigi D’Alessio.

Questi tre nomi si aggiungono alla lunga lista di ospiti d’eccezione di C’è Posta per Te: Annalisa, Stash, Alvaro Morata, Michele Morrone, Antonino Cannavacciuolo, Zlatan Ibrahimovic, Mahmood, Paulo Dybala, Matteo, Berrettini, Il Volo e Stefano De Martino.

Registrazione C'è Posta per Te, tre super ospiti

“Maria De Filippi a C’è Posta per te come ospiti ha convocato, per le prossime puntate: due presentatori molto amati e un cantante famoso suo grande amico - si legge su Superguida Tv -. Nella nuova registrazione ci sono stati due presentatori hanno condotto entrambi passate edizioni di Sanremo. Uno, ora, continua a lavorare in Mediaset e recentemente è stato al centro dei gossip. Silvia Toffanin lo ha anche ospitato a Verissimo. L’altro è passato di Rete in Rete ed è già stata giudice ad Amici 24. Difficile scoprire, con questi indizi, la loro identità? Ok vi sveliamo che nelle prossime puntate vedremo, fra i tanti nomi già anticipati, anche: Amadeus con la moglie, Giovanna Civitillo e poi Paolo Bonolis. Il cantante? Il figlio è stato protagonista ad Amici. Recentemente entrambi sono saliti sul palco di This is me con Silvia Toffanin per celebrare il talent di Canale 5. Di chi stiamo parlando? Di Gigi D’Alessio”.