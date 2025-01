Nuovo amore per Taylor Mega. La nota influencer, che nei mesi scorsi ha avuto anche un flirt con Fedez, starebbe frequentando Francesca Riviera, uomo che lavora nel mondo della comunicazione. A rivelarlo è stata Deianira Marzano.

Taylor Mega, le sue parole a Belve

“Una ‘belvata’ che rivendico con orgoglio? Il fatto che ho partecipato al video di Fedez. Dovevo togliermi qualche sassolino dalle scarpe e me li sono tolti. Tony se lo meritava. Aveva fatto una canzone contro di me che non mi era piaciuta per nulla. Poi dopo abbiamo anche avuto un riavvicinamento, ma non mi è mai passata, ce l’avevo ancora in mente. Era una canzone brutta. Poi io c’ero sempre stata per lui e una volta gli ho chiesto un favore e mi ha detto di no. Pe runa volta che ti chiedo una cosa tu mi dici di no?! Quindi questa cosa più la canzone… cosa diceva in quel pezzo? Mi dava della poco di buono. Io da bravao scorpione me la sono segnata.

Come mai Fedez nel dissing dice che io mantenevo Tony Effe? Mi è piaciuto. Perché ogni volta lui dice che spende e spande, ma non è vero. Nella realtà viveva da me. Se io ho avuto un flirt con Fedez quando lui era sposato? Sì ok ma in quel matrimonio ognuno faceva i cavoli propri. Però il fatto della coppia aperta l’ha detto per primo Fabrizio Corona. Io l’ho ribadito perché sui social mi hanno dato della sfascia famiglie e così ho detto che ognuno faceva i cavoli propri in quella relazione. Però non ho mai invidiato Chiara.

Se sono rimasta in buoni rapporti con Tony Effe? No! Se sono gelosa di Giulia De Lellis? No! Sono molto contenta che si è fidanzato con lei… finalmente ha trovato una persona alla sua portata… Il pubblico sta ridendo… vabbè ho riso anche io”.