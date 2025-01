Prima uscita milanese per Kian Salemi Pretelli, figlio di Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli, nato lo scorso 10 gennaio. La coppia, insieme al bebè, è stata immortalata ieri mattina per le strade di Milano. Con loro anche un amico dei due ex vipponi e il cagnolino Prince.

Giulia e Pierpaolo hanno scelto di prendersi alcuni giorni per viversi appieno la nascita di baby Prelemi, tanto che la coppia ha scelto di annunciare la nascita a distanza di una settimana. Nel corso di questi giorni, l’influencer italo-iraniana ha continuato ad essere poco presente sui social, ma questa mattina l’influencer italo-iraniana ha deciso di spiegare i motivi che l’hanno spinta a limitare, almeno per il momento, la sua presenza su Instagram.

Giulia Salemi dopo la nascita di Kian: "Sono nella mia bolla magica"

“Io sono immersa nella ma bolla magica, è un momento di cambiamento e transizione della mia vita e mi sto godendo ogni secondo al massimo, dando priorità alla vita vera. Ma presto tornerò con tanti nuovi progetti, perché essere mamma non vuol dire annullare il nostro essere donna e i nostri sogni. Vi abbracciamo tutti, grazie per l’amore che ci dimostrare sempre”.

Poi, Giulia ha aggiunto: “Praticamente questa è la nostra colonna sonora tutto il giorno, tra canzoncine e rumori bianchi, mi fa troppo trano. Comunque come vedete sono immersa nella mia bolla quindi sono molto assente, sono onesta, non vi sto leggendo, ma perché sono proprio assorbita, è il momento più importante e più bello della mia vita, quindi sono proprio off. Però volevo farvi un saluto e ringraziare tutti quanti, il piccolo Kian dorme. Il piccolo Prince è nero, pian pianino ce la faremo”.