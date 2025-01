Nelle ultime ore, più fonti hanno riportato l’indiscrezione relativa ad un possibile ripescaggio tra i concorrenti eliminati dal Grande Fratello. Secondo 361 Magazine, questa sera verrà aperto un televoto che ha come finalità quello di riportare nella Casa almeno due ex gieffini che sono usciti nel corso di questi quattro mesi. Adesso pare che qualcuno all’esterno delle mura della Casa più spiata d’Italia abbia urlato la notizia ai concorrenti.

Gli inquilini scoprono di un possibile ripescaggio, la reazione di Lorenzo Spolverato

Deianira Marzano ha rivelato che uno dei gieffini avrebbe minacciato di voler abbandonare il Grande Fratello: “Un gieffino ha manifestato la volontà di abbandonare, e sembra che non ci siano motivi che lo facciano cambiare idea. Dietro le quinte, però, si percepisce chiaramente che stanno cercando in ogni modo di convincerlo a restare, anche se non tutto viene mostrato”.

Molti hanno pensato che si trattasse di Lorenzo Spolverato, visto che nella notte tra sabato e domenica il modello milanese, dopo una brutta lite con Shaila Gatta, ha detto (di nuovo) di volersene andare via: “Basta io me ne vado, esco, non ne posso più. Vado a tirare due pugni al muro perché scoppio e non ne posso più ragazzi”.

Inoltre, l’esperta di gossip ha dichiarato che la notizia del possibile ripescaggio sarebbe arrivata all’orecchio degli inquilini, e che avrebbe spiazzato un po’ tutti. Lorenzo Spolverato avrebbe addirittura espresso la volontà di abbandonare il gioco (spoiler: non accadrà mai): “Si vocifera che qualcuno fuori dalla casa abbia urlato riguardo al possibile ripescaggio di Helena, creando scompiglio tra i concorrenti. Pare che Lorenzo, contrariato da questa eventualità, abbia minacciato di lasciare il programma, sottolineando che non sarebbe conforme alle regole del gioco – ha fatto sapere la Marzano – Ovviamente, come spesso accade, tutto questo non ci è stato mostrato”.