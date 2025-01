Nella registrazione di Uomini e Donne di lunedì 13 gennaio, Martina De Ioannon ha scelto di lasciare il programma con Ciro Solimeno, 22enne corteggiatore originario di Torre Annunziata.

Dopo la scelta, la nuova coppia è stata avvistata a Roma, e la segnalazione è stata inviata a Deianira Marzano. "Ciao Deia, incontrati stasera al Talenti Village di Roma. C'erano Ciro, Martina e un'amica di Martina. Davvero bellissimi, super felici. Ci siamo messi a parlare e lei ha detto che è stato lui da sempre, dal primo sguardo e lui è fortunato a essersela presa. Davvero super carinissimi e super alla mano, anche perché obiettivamente non c'è da tirarsela per nulla, sono ragazzi come tanti". Due giorni fa, invece, Martina e Ciro sono stati visti, sempre a Roma, ad un evento di Giulia De Lellis (il video è stato pubblicato dalla pagina Very Inutil People), mentre ieri, sabato 18 gennaio, la tronista e il corteggiatore oplontino hanno trascorso la giornata a Torre Annunziata, dove si sono lasciati immortalare in una gioielleria di corso Vittorio Emanuele, insieme ai proprietari.

Nel frattempo, Lorenzo Pugnaloni ha rivelato che la registrazione di Uomini e Donne con la scelta di Martina De Ioannon andrà in onda la prossima settimana, tra giovedì 23 e venerdì 24 gennaio. Il giornalista ha fatto anche sapere che Ciro Solimeno lascerà Torre Annunziata per trasferirsi subito a Roma.

Scelta di Martina De Ioannon, le anticipazioni di Lorenzo Pugnaloni

"Quando Martina ha scelto Ciro, lui le ha dedicato delle parole di una canzone e le ha detto: 'Non voglio che tu sia la mia scelta ma la mia fidanzata', e Ciro tira fuori l'anello e gliel'ha messo al dito. Martina super emozionata e il pubblico ha lanciato un boato di applausi e urla. Hanno ballato una canzone della Pausini, la scelta ha emozionato tutti. Martina e Ciro nell'ultima esterna hanno pianto, lui aveva paura di perderla e lei ha fatto capire palesemente che è innamorata di lui [...] Ospiti in studio i fratelli di Martina".