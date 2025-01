Durante la settima edizione del Grande Fratello Vip, Matteo Diamante era entrato nella Casa – insieme a Ivana Mrazova e Martina Nasoni – in qualità di ex di Nikita Pelizon. Nel corso di una nuova puntata del podcast Orangle Talk di Danila Cattani, l’ex vippone ha parlato della sua esperienza nel reality show condotto da Alfonso Signorini.

“L’ultima edizione del Grande Fratello Vip è stata l’unica che Mediaset ha cancellato dal palinsesto. Quell’anno, nonostante io non fossi un concorrente ma una guest star, facevo parte della torta. Sono state fatte cose che non si dovrebbero fare. Cose molto gravi. Non semplici litigi. Quando sono entrato l’aria era già molto tesa. Lì è stato fatto bullismo, bodyshaming, si è dato della portasfiga, poi su Mediaset, figurati!”.

Restando in tema GF Vip, Matteo Diamante ha lanciato una frecciatina, sostenendo che sarebbe dovuto entrare un po’ prima, ma il suo ingresso è slittato a causa di un’altra persona: “Al Grande Fratello mi hanno chiamato per entrare, anche se sarei dovuto entrare prima, ma è entrata un’altra persona, perché i raccomandati esistono e ci saranno sempre”. E ancora: “Io sono etero e rimango etero, non accetto compromessi. Come dice mio padre: ‘C’è pieno di terra nel mondo per andare a zappare.’ Piuttosto quello, guarda, che dare parte del mio corpo per andare…”.