La penultima edizione del Grande Fratello (quella vinta da Perla Vatiero), e quella attualmente in corso, hanno avuto diverse difficoltà a causa della scarsità di dinamiche interessanti, circostanza che ha inevitabilmente influito sugli ascolti.

Edoardo Tavassi, ex concorrente della settima edizione del GF Vip (quella falcidiata dalle squalifiche), è stato intercettato da SuperGuidaTv in occasione della premiere romana di A Complete Unknow. Il videomaker ha ammesso di aver visto solo una puntata dell’attuale edizione del GF, quella dedicata al “Bollitore gate” e alla rissa tra Helena Prestes e Ilaria Galassi. Tavassi ha inoltre dichiarato che segue le ultime edizioni del reality show solo quando scoppiano casi o vengono annunciati provvedimenti disciplinari.

“Se da ex gieffini stiamo seguendo un po’ l’edizione di quest’anno? Guarda, noi seguiamo soltanto se succede qualcosa, tipo che stanno a caccia’ qualcuno, quello ci diverte e allora lì guardiamo. E quindi l’unica puntata che ho seguito è quella dove ci dovevano essere delle squalifiche. Poi alla fine non hanno eliminato nessuno. Però devo dire la verità, non lo sto seguendo proprio. Il mio l’ho seguito, il mio è stato meglio di questo. Io c’ero io. Perché gli ascolti del nostro GF Vip erano superiori a quelli di quest’anno? Perché c’eravamo noi. Era un’altra roba”.