L’ennesima rottura tra Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato è durata appena cinque ore. L’ex velina e il modello milanese, infatti, dopo essersi urlati contro di tutto (tanto da costringere la regia del Grande Fratello a censurare), hanno seppellito l’ascia di guerra. Ieri sera, Stefania Orlando si è confrontata con la coppia, esprimendo più di una perplessita.

Stefania contro Lorenzo e Shaila: "Avete un copione scritto"

La Orlando ha criticato Shaila e Lorenzo, insinuando che le loro liti non siano naturali: “Ma ieri sera urlavate alle due e mezzo di notte qui davanti, oggi ballavate sempre qui davanti al centro della casa. Voi comunque dominate questa casa, nel bene o nel male, con le vostre litigate, con le vostre urla, con i vostri baci e tutto quanto, state sempre al centro di questa casa. Ma avete visto come litigate? Vi piazzate al centro della stanza e gridate. Cioè ieri sera litigavate, sembrava un copione scritto. Però mi è sembrata una cosa un po’ too much, non so come spiegarvi. Alle due e mezzo di notte venire al centro della casa a litigare come dei pazzi e poi 12 ore dopo, baci e abbracci sempre al centro della stanza. Lorenzo tu si vede che vuoi vincere il programma e secondo me faresti qualsiasi cosa pur di vincere questo reality. Sì te lo dico io. Cosa intendo per qualsiasi cosa? Qualsiasi cosa sia lecita, non parlo di reati, ma per il resto tu faresti di tutto”.

Lorenzo ha risposto a Stefania dicendo che se davvero lui e Shaila hanno un copione, significa che funziona: “Dobbiamo sistemare come litigare, stai dacci tempo, abbiamo 28 anni. Ti sembra un copione scritto? L’abbiamo scritto bene allora, molto bene, perché ha funzionato, vediamo domani. Se farei di tutto per vincere? Dipende, di sicuro non sarei mai sleale con nessuno”.