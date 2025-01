Momenti di apprensione per Anna Falchi. La conduttrice, infatti, è svenuta durante la puntata odierna de I Fatti Vostri durante il momento dei saluti al pubblico, quando si è improvvisamente accasciata a terra.

Anna Falchi stava dicendo: “Pronti, quasi tutti schierati per darvi l'appuntamento a domani mattina... come sempre 11,10”. Poi è si è accasciata sul pavimento. “Oddio... oddio”, è riuscita solamente a dire. “Che è successo? Ma è uno scherzo?”, ha chiesto il collega Tiberio Timperi. Lei, a terra, ha replicato: "No, sono svenuta. Scusate”.

“Avrete materiale per Blob, Striscia la Notizia e altri”, ha aggiunto Timperi. Poi, la Falchi ha rassicurato i presenti e il pubblico a casa: “Mi sono alzata troppo veloce, tutto a posto”. “Succede, quando uno è anziano. Ci vediamo domani”, ha sdrammatizzato Tiberio Timperi sorridendo e poi dandole un bacio affettuoso sulla fronte.