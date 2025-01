Saranno Gerry Scotti, Bianca Balti, Cristiano Malgioglio, Nino Frassica, Mahmood, Geppi Cucciari, Katia Follesa, Miriam Leone, Elettra Lamborghini, Alessia Marcuzzi e Alessandro Cattelan i co-conduttori della prossima edizione del Festival di Sanremo. A loro si aggiungeranno anche Jovanotti e Damiano David in qualità di “super ospiti”.

Come riportato da Fanpage.it, Carlo Conti ha rotto il silenzio su Gerry Scotti, che al momento è l’unico co-conduttore non ancora ufficializzato” “Gerry Scotti è un mio amico come lo sono Pieraccioni e Panariello e tanti altri. Sto ancora cercando di convincerli”. E sulla scelta degli altri volti che lo affiancheranno sul palco dell’Ariston, ha aggiunto: “Mercoledì Bianca Balti, come grande esempio di vita che deve continuare sempre, poi i colori di Malgioglio e l’ironia di Frassica. La terza serata sarà nel segno delle donne, con Miriam Leone, Elettra Lamborghini e Katia Follesa. La quarta serata è tra glamour e ironia con Mahmood e Geppi Cucciari. Sabato è l’appuntamento più istituzionale con Alessia Marcuzzi e Alessandro Cattelan”.

Poi, Carlo Conti ha aggiunto: “Avevo detto che avrei fatto un Festival con 24 brani in gara, poi ne ho scelti 30, ma almeno altri 6 potevano entrare nella lista. Sono tutte meritevoli e non ho subito nessuna pressione, meno che mai dalle case discografiche. C’è tutto il tempo per sentirle, anche nelle serate dove sono previsti tutti e 30 gli artisti, perché probabilmente oltre ai co-conduttori non ci saranno altri ospiti esterni. Preferisco un ospite in meno e 2 o 3 canzoni in più”.